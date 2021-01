Milano

Martedì, 5 gennaio 2021 - 07:58:00 Malore e caduta, Maroni in ospedale. Gli auguri di Salvini L'ex governatore lombardo, in corsa per le comunali a Varese, ha avuto un malore ed è caduto picchiando la testa. E' in ospedale in osservazione

Lapresse Malore e caduta, Maroni in ospedale. Gli auguri di Salvini Roberto Maroni, ex presidente di Regione Lombardia e attualmente candidato per le elezioni comunali a Varese, è stato ricoverato all'ospedale di Circolo dopo un malore nella sua casa di Lozza (Va) dove ieri e' caduto picchiando la testa e ferendosi lievemente. Attualmente si trova in osservazione, per capire le ragioni del malore. Il leader della Lega Matteo Salvini gli ha scritto un messaggio e si tiene costantemente aggiornato sulle condizioni dell'ex ministro, al quale ha augurato pronta guarigione.