Malpensa, intitolazione a Berlusconi. Pier Silvio: "Informato a cose fatte"

Malpensa, Pier Silvio Berlusconi: "Noi figli informati a cose fatte"

"Tutto ciò che viene intitolato in onore di nostro padre ci fa piacere," ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, commentando l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa al padre Silvio Berlusconi. "Noi figli non siamo stati informati se non a cose fatte, ma onestamente poco importa." Durante la serata di presentazione dei palinsesti per la prossima stagione, ha espresso il suo fastidio per le polemiche sorte attorno alla decisione. "Chi polemizza oggi vuole fare polemica sulla polemica e mi fa abbastanza ridere per non dire di peggio".

Pier Silvio Berlusconi critica le polemiche sull'intitolazione

Pur riconoscendo che le modalità dell'intitolazione potrebbero non essere state perfette, Pier Silvio ha criticato duramente chi ha sollevato polemiche sulla questione: "Si può dire 'non sono d'accordo e per me Berlusconi politico non lo meritava', ma polemizzare con questo tono non mi è per nulla piaciuto. La polemica sulla polemica è terribile".

Pier Silvio contro Sala: "Ha strumentalizzato la dedica"

Il riferimento principale di Pier Silvio Berlusconi è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. L'amministratore delegato di Mediaset ha accusato il primo cittadino di strumentalizzare la dedica per fini politici. "Mi ha fatto arrabbiare perché usa la dedica per fare politica."

Pier Silvio Berlusconi: "Sala pensasse a Milano: è un disastro di traffico, delinquenza, buche"

Il riferimento è in particolare al post con cui il sindaco di Milano ha interpellato Marina Berlusconi per chiederle se fosse contenta del modo in cui fosse avvenuta l'intitolazione. Su questo Pier Silvio ha attaccato: 'Puoi anche dire che sei contro per mille motivi ma non fare polemica sulla polemica. Pensasse a Milano. Io vivo in Liguria ma tutte le volte che ci vado dico che è un disastro Milano, per traffico, delinquenza, buche. Se sono arrabbiato con la Lega? Sala mi ha fatto molto più arrabbiare. Usa la dedica per fare politica''.