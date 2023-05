Malpensa, riapre il terminal 2 chiuso nel 2020 per il Covid

Il terminal 2 dell' aeroporto di Malpensa "chiuso nel 2020 per l'avvento della pandemia, il 31 maggio riapre al pubblico forte della straordinaria ripresa che gli aeroporti hanno registrato nell' ultimo anno anche e soprattutto sulla spinta della rinnovata attrattività della nostra città": lo afferma il sindaco Giuseppe Sala nel suo podcast Buongiorno Milano dedicato stamane alla riapertura del terminal dedicato ai voli low cost, nello scalo varesino.

Il sindaco di Milano Sala: "Terminal 2, nuovo look e la Casa di EasyJet"

"Il terminal 2 si ripresenta con un nuovo look grazie alla riqualificazione iniziata alla fine dell' anno scorso e messa in atto per migliorare l'efficienza energetica del Terminal e l'esperienza dei viaggiatori - prosegue Sala -. La 'Casa di EasyJet' accoglierà i suoi nuovi passeggeri attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate. Nello specifico al check in un' area sarà dedicata al self bag drop" per l' imbarco bagli in stiva in autonomia e "l'area controlli di sicurezza sarà completamente ristrutturata e avrà un layout più funzionale e grazie a nuove linee automatizzate di ultima generazione verranno accorciati i tempi di controllo e attesa dei passaggeri". Sala all'inizio del podcast ripercorre "la lunga storia dell'aeroporto di cui il Comune è azionista di maggioranza" che, ricorda il sindaco "resterà sempre in bilico tra la sua vocazione internazionale e la comunità di Linate, tra il suo ruolo di hub multicompagnia e la sua rivalità con Fiumicino come base internazionale di Alitalia".