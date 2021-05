Malpensa, sequestrati coralli, pelliccia di giaguaro e borsa di alligatore

Una pelliccia di giaguaro, un “Blue Coral” - un tipo di corallo che prende il nome dal colore blu del suo scheletro -, una borsa realizzata con pelle di alligatore del Mississipi. Sono tre le spedizioni intercettate in questi giorni dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le Fiamme Gialle di Malpensa, durante i controlli per contrastare i traffici illeciti di specie protette dalla Convenzione di Washington, che regolamenta il commercio internazionale per qualsiasi scopo di alcune specie animali e vegetali.

In particolare - spiegano i finanzieri -, è stato individuato, a seguito di selezione del circuito doganale di controllo, un pacco in esportazione proveniente da Portici (Napoli) e destinato in Cina contenente una pelliccia di giaguaro, irregolarmente esportata, che ha portato al sequestro della pelliccia e alla denuncia del responsabile alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.Ulteriori due spedizioni in importazione sono state sequestrate in quanto contenevano un “Blue Coral” (tipo di corallo che prende il nome dal colore blu del suo scheletro) proveniente dagli Stati Uniti d’America e destinato a Bari ed una borsa in pelle di "alligatore del Mississippi", proveniente dal Giappone ed indirizzata a Milano. In entrambi i casi si è provveduto ad effettuare il sequestro amministrativo e la segnalazione dei destinatari alle Autorità competenti.