Malpensa, tamponi solo ai lombardi? Bussolati: "Gestione vergognosa"

"I tamponi solo ai lombardi! - scrive su Facebook il consigliere regionale dem, Pietro Bussolati - Incredibile a Malpensa! Dopo giorni di roboanti dichiarazioni di Gallera ecco il servizio sanitario lombardo all’opera. In ritardo di una settimana rispetto alle altre Regioni, aprono solo alcuni desk, creando una fila infinita. Mentre nel Lazio testano tutti i turisti in ingresso qui solo i lombardi creando una situazione pericolosissima. Paradossale la situazione dei piemontesi che vivono a pochi km di distanza dalle piste di Malpensa! Una gestione vergognosa. A cui si aggiunge il fatto che mentre nel Lazio si usano tamponi che danno un primo risultato immediato qui si può aspettare giorni senza sapere come comportarsi. Le dimissioni di Fontana e Gallera sono l’unica strada per la sicurezza sanitaria".

Coronavirus: D'Amato, a Malpensa tamponi solo a lombardi? Grave

"Non voglio credere che siano state date disposizioni per eseguire a Milano Malpensa i tamponi solo ai cittadini residenti in Lombardia. Se fosse vero sarebbe non solo grave, ma da un punto di vista di sanita' pubblica, assolutamente deleterio". Lo afferma l'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Se noi applicassimo la stessa regola - prosegue - non avremmo individuato stamani a Fiumicino una cittadina residente a Milano positiva asintomatica di rientro da Ibiza e che cosi' avrebbe contribuito ad un diffusione del virus lungo tutto il tragitto di rientro a Milano o in altri luoghi della Penisola. I test che abbiamo fatto finora negli aeroporti di Roma riguardano per il 53% cittadini di altre regioni o di altri Paesi. Rispetto a questi ultimi anche qui non voglio credere che siano state date disposizioni di fare i test solo a chi soggiorna in Italia per almeno quattro giorni. E' una follia. Se una persona e' positiva e soggiorna per tre giorni nel nostro Paese non viene individuato e tracciato? Mi auguro - conclude - che queste considerazioni siano presto smentite, perche' le regole di sanita' pubblica devono valere sull'intero territorio nazionale e una regione cosi' importante e autorevole con cui abbiamo una storia di grande collaborazione come la Lombardia non puo' derogare".