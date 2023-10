Maltempo a Milano, oltre 170 gli interventi dei Vigili del fuoco

Sono oltre 170 gli interventi fatti dai vigili del fuoco in Lombardia dalle 4 di questa notte per allagamenti di strade, sottopassi e scantinati di edifici: maggiori criticità a Milano, dove il fiume Seveso è esondato interessando il centro abitato in zona Niguarda, e nel monzese dove a Meda è esondato il fiume Tarò.

A Brescia, a causa del raggiungimento del livello di guardia della diga di Dazarè sul lago d’Idro, disposta l’apertura delle chiuse

A Brescia, a causa del raggiungimento del livello di guardia della diga di Dazarè sul lago d’Idro, alla mezzanotte è stata disposta l’apertura delle chiuse per mantenere le condizioni di sicurezza della struttura. In previsione di una possibile esondazione del fiume Caffaro sono state evacuate 250 persone a Bagolino e 100 persone a Ponte Caffaro. In giornata proseguirà il monitoraggio dell’area.