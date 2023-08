Maltempo, a Milano allertà sino alla mattinata di oggi

Prosegue sino alla mattinata di oggi, lunedì 28 agosto l'avviso di criticità arancione del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia per temporali e per rischio idrico e idrogeologico. Come stabilito dall'ordinanza sindacale vigente, fino al 31 agosto, durante le allerte meteo vige il divieto di frequentazione dei parchi e delle aree verdi. Il Comune di Milano, visto il livello arancione dell'allerta meteo invita i cittadini e le cittadine a prestare particolare attenzione nella notte a sottopassi, cantine e box interrati e di segnalare immediatamente eventuali criticità al numero della Polizia Locale 020208. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei due fiumi e per coordinare gli eventuali interventi.

Milano, temporale di domenica: Seveso e Lambro tengono

La pioggia intensa caduta su Milano nel tardo pomeriggio di domenica ha provocato diversi allagamenti, ma non si sono registrati fortunatamente danni, né particolari disagi. Continuano ad essere monitorati i fiumi Seveso e Lambro, che alle 21.45 hanno raggiunto la prima soglia di criticità, ovvero una criticità ordinaria.