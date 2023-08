Maltempo, a Milano riapre il parco del Portello

ll Comune di Milano riapre altre cinque aree verdi urbane, tra parchi e giardini cintati, dopo il nubifragio che si e' abbattuto sulla citta' di Milano lo scorso 25 luglio. Da giovedi' 17 agosto sono tornati fruibili i campi gioco di piazza Ovidio, piazza Tirana e il giardino di via Lampugnano 105, con utilizzo degli orti condivisi. A partire da domani, sabato 19 agosto, saranno riaperti anche il Parco industria Alfa Romeo Portello e il giardino recintato di via dei Transiti.

Portare a termine le operazioni di manutenzione e ripristino

I tecnici e gli agronomi hanno lavorato senza sosta, anche durante il periodo festivo, per portare a termine le operazioni di manutenzione e ripristino, attraverso interventi di abbattimento, potatura e bonifica e, a seguito delle indagini e delle relative relazioni che ne attestano la fruibilita' da parte degli utenti, queste aree tornano ad essere aperte al pubblico in sicurezza. Si ricorda che sono state gia' disposte dal Comune di Milano, a partire dall'8 agosto, le aperture di: Giardino della Guastalla, Rotonda della Besana, Giardino Pippa Bacca, parchi di Villa Finzi, Trotter, Citylife, Boscoincitta', parco di via Chiesa Rossa, giardino Franco Verga, parco Nicolo' Savarino, giardino Oreste del Buono, parco di Villa Litta, le aree verdi all'ingresso dell'ospedale di viale Monza, via Zanoia, via Guerzoni, via Val di Bondo 11/15, via Sant'Arnaldo, vie Medardo Rosso - Boltraffio - Farini.