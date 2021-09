Maltempo, allagato il centro civico in Corvetto a Milano

"Il temporale di ieri notte ha messo ko il Centro Civico di via Oglio 18, zona Corvetto, sede nel Municipio 4 di Milano e del comando di zona della Polizia Locale, oltre a una biblioteca civica e ad alcuni servizi dell’Ats". Ne dà notizia il Presidente del Municipio 4 Paolo Guido Bassi. “E’ un vero disastro, stiamo ancora facendo la conta dei danni, ma già ora abbiamo la biblioteca inagibile, l’anagrafe bloccata (con conseguenti disagi per le tante persone che già avevano appuntamento per il rinnovo della carta d’identità), il parcheggio sotterraneo sott’acqua, numerose infiltrazioni negli uffici in diversi piani, pannelli crollati, bagni inagibili. E’ un disastro”. "Dalle prime ore della mattina, sono stati allertati i competenti uffici dell’amministrazione. Da parte del personale amministrativo del Municipio – prosegue Bassi – c’è stata una grande risposta e tutti stanno lavorando per affrontare la situazione, anche il nostro assessore alla Sicurezza Elisabetta Carattoni è sul posto operativa. A breve verificheremo le condizioni dell’Aula consigliare, che è stata recentemente oggetto di intervento con l’installazione di un nuovo sistema elettronico, che ci auguriamo non sia stato compromesso ancora prima di entrare in funzione”.

In queste ore i tecnici stanno effettuando delle verifiche su pluviali e tubazioni. “Da anni – sottolinea Bassi – abbiamo inserito i lavori di manutenzione straordinaria del Centro Civico fra le nostre richieste di priorità nel piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Milano. Purtroppo, non è ancora stato fatto nulla. La struttura di via Oglio, è ammalorata da tempo e alcune parti sono praticamente fatiscenti. Una fragilità evidente, resa palese dalle conseguenze di un temporale che è stato sì intenso, ma non certo un uragano. Le previsioni indicano un nuovo fenomeno temporalesco per il fine settimana e ovviamente, comprensibilmente, siamo molto preoccupati. Oltre a creare seri problemi all’operatività del Municipio 4, quanto sta succedendo – sottolinea Bassi – si traduce in pesanti danni ai cittadini in fatto di interruzione di molti servizi, serve un intervento immediato di messa in sicurezza e una cantierizzazione rapida di interventi strutturali seri, così non si può più andare avanti”.