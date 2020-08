Maltempo, ancora pioggia in Lombardia. Le previsioni



Ancora una notte di pioggia su Milano. Maltempo in tutta la Regione: nella Bergamasca un uomo colpito da un fulmine, in provincia di Varese si cerca un 38enne travolto da un torrente. "Pesante il bilancio del maltempo di queste ore in Lombardia", ha commentato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana sulla sua pagina Facebook.



"Continuano le ricerche del 38enne cremasco travolto ieri da un torrente in piena durante un escursione nel varesino. Ringrazio amministratori locali, vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari della Protezione civile impegnati in tutto il territorio per ripristinare la sicurezza e i danni causati da allagamenti, smottamenti, raffiche di vento e le forti grandinate", aggiunge. "Non molliamo mai", è la chiosa del post di Fontana.



l maltempo non risparmia il territorio di Bergamo: diversi i disagi causati da pioggia e grandine, quest'ultima caduta in particolare lungo il lungolago di Lovere, nei comuni di Luzzana, Cologno al Serio e Trescore Balnerario. Rallentamenti lungo le strade. Due automobilisti sono rimasti bloccate in un sottopasso, lungo la strada provinciale 42 in direzione Lovere. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare le auto rimaste in panne. Non si registrano feriti. Domani è previsto un miglioramento delle condizioni meteo.



Un uomo di 47 anni ieri è stato colpito da un fulmine mentre si trovava nel bosco della Valle dell'Inferno, sopra Ornica, in provincia di Bergamo. I soccorritori lo hanno raggiunto, stabilizzato e portato all'ambulanza che lo ha trasportato all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.



Maltempo: ancora vane ricerche disperso in torrente



Sono proseguite per tutta la giornata di ieri , senza esito, le ricerche dell'uomo di 38 anni, comasco, disperso da ieri in conseguenza alla piena di un torrente nella zona del Lago Delio, nel territorio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca (Varese). I soccorritori hanno perlustrato pozze e anfratti; impegnati una decina di tecnici del Cnsas, oltre ai Vigili del fuoco. Le operazioni - spiega il Soccorso alpino - sono state rese piu' difficili da pioggia e maltempo: sono stati impiegati anche dei droni e domani si proseguira' con tutti gli strumenti e le competenze a disposizione. La forra, detta Val Molinera, ha una lunghezza di circa 6 km, su un dislivello di 800 m, dalla localita' Monti di Pino fino al Lago Maggiore. Per domani le previsioni meteorologiche indicano un miglioramento; si procedera' con verifiche e controlli nella prima parte della valle, anche con le squadre di canyoning del Cnsas.



METEO: LE PREVISIONI



Molte nuvole sulle aree alpine e prealpine al mattino, con rovesci e temporali sparsi. Estese velature sul resto del Nord. Temperature minime e massime in diminuzione anche sensibile. Venti da deboli a moderati. Poco mosso l'Adriatico, da molto mosso ad agitato il Mar Ligure.