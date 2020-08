Maltempo: forte temporale a Milano: alberi caduti, divelto un tetto



Un violento temporale si è abbattuto venerdì sera su Milano. Danni soprattutto nella zona Nord della città. La pioggia, che ha fatto capolino sul capoluogo sin dalla serata di ieri, si è intensificata con il trascorrere delle ore, fino a trasformarsi in un temporale che ha caratterizzato tutta la notte. Per tutto il weekend rischio elevato di temporali forti.



I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire a causa di numerosi alberi caduti e strada allagate, oltre che auto colpite dagli oggetti che si sono staccati a causa del forte vento. A Quarto Oggiaro, parte del tetto di una residenza per anziani è stato divelto dal forte vento, anche se per fortuna non ha provocato danni agli ospiti della Rsa.



Maltempo: allerta Nord, bomba d'acqua nel Bresciano



Allagamenti, alberi caduti e smottamenti a causa delle forti piogge che nel pomeriggio di oggi hanno interessato alcune zone del Nord Italia. Ad essere particolarmente colpita la zona del bresciano, dove la pioggia torrenziale si e' abbattuta verso le 14,30 tra Rovato e Ospitaletto, mandando in tilt autostrade, strade urbane ed extraurbane. La polizia stradale di Brescia e' intervenuta sulla 45 dove il traffico si era bloccato tra Prevalle e Brescia dal sottopasso completamente allagato. Sulla A4 tra Brescia e Ospitaletto, in direzione Milano, diversi i tamponamenti, tutti senza feriti, provocati dall'acqua sull'asfalto. Stesse scene sulla Sp 19, dove un albero si e' abbattuto sulla carreggiata fortunatamente senza provocare feriti. In Piemonte, dove l'Arpa regionale ha diramato per oggi allerta gialla, la zona ad essere piu' colpita e' stata quella del Verbano.