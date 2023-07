Maltempo, la circolazione dei treni in Lombardia torna (quasi) regolare

Sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione dei treni in Lombardia dopo i violenti temporali che, ieri e oggi all’alba, hanno colpito le infrastrutture ferroviarie causando ritardi o interruzioni.

Come comunicato sul sito di Trenord, dalla prima mattina si sono registrati rallentamenti e limitazioni di percorso sulle linee Milano-Brescia-Verona, per le conseguenze delle avverse condizioni meteo sulle infrastrutture fra Brescia e Verona; S11 Milano-Como-Chiasso e S9 Saronno-Seregno-Albairate, per conseguenze sull’infrastruttura fra Monza e Sesto San Giovanni; Milano-Treviglio-Cremona per la caduta di rami sui binari fra Crema e Castelleone; Bergamo-Brescia per la caduta di una pianta sui binari tra Seriate e Montello Gorlago; Brescia-Iseo-Edolo per rami fra Marone-Zone e Pisogne.

Le limitazioni alla circolazione sulle linee lombarde

Per le conseguenze del maltempo sulle infrastrutture fra Melzo e Pioltello, la circolazione delle linee S6 Novara-Milano-Pioltello e S5 Varese-Milano-Treviglio ha subito limitazioni di percorso a Milano Porta Garibaldi.

Il servizio nel Passante Ferroviario ha registrato rallentamenti per danni alle infrastrutture causati dalle avverse condizioni meteo fra Milano Rogoredo e Milano Porta Vittoria.

Su queste linee, in seguito all’intervento dei tecnici dei gestori delle infrastrutture la circolazione sta tornando progressivamente alla regolarità.

In conseguenza dei forti temporali notturni, la circolazione dei treni è tuttora sospesa fra Albairate e Milano Porta Genova, con ripercussioni sul servizio delle linee Milano-Mortara e S9.

Le informazioni sul servizio sono fornite in tempo reale sulle pagine di direttrice su sito e App Trenord.