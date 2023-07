Maltempo, le prime stime di Confcommercio: danni per 2 mln

E' di circa 2 milioni di euro secondo una prima stima l'ammontare dei danni agli esercizi commerciali dopo il nubifragio che ha colpito la città secondo la Confcommercio di Milano. Si tratta di danni a dehor, ombrelloni e arredi esterni, oltre che allagamenti e danni alla merce in magazzino.

All'Ortomercato ci sono danni alla merce per 200mila euro e alle strutture per 100mila euro

Ci sono stati poi problemi per la logistica e mobilità, ritiri e consegne, per via delle strade chiuse e degli alberi caduti. Secondo quanto riferito dal segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza Marco Barbieri in un post sui social all'Ortomercato ci sono danni alla merce per 200mila euro e alle strutture per 100mila euro, con 100 aziende dell'ingrosso ortofrutta coinvolte.