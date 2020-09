Maltempo nel Varesotto: runner morto e sette famiglie evacuate

Il maltempo si è abbattuto ieri sul Varesotto, in particolare nel comune di Luvinate, provocando danni e disagi. Almeno sette famiglie sono state evacuate. Un runner che ieri si era addentrato nei boschi per allenarsi, poco prima dell'inizio di un forte temporale che ha provocato esondazione di un torrente, è stato trovato morto dopo un lunga ricerca. Sempre a causa del maltempo due palazzine e tre villette, ancora nel comune di Luvinate, sono state evacuate a causa di uno smottamento provocato dall'esondazione del torrente. Numerose le richieste di aiuto, nel corso di tutta la serata, per allagamenti e blackout.

Tromba d'aria sull'ospedale di Tradate

Raffiche di vento che hanno superato i 100 chilometri all'ora e pioggia battente hanno provocato anche questa mattina danni nel Varesotto. Una vera e' propria tromba d'aria si e' abbattuta sull'Ospedale di Tradate scoperchiando un'ampia parte del tetto. L'acqua, informa una nota, e' riuscita ad infiltrarsi e a raggiungere le sale operatorie del quarto piano. Gli interventi chirurgici in corso sono stati portati a termine, poi l'attivita' operatoria e' stata sospesa in tutto l'ospedale per decisione prudenziale della Direzione Medica. Le tegole, sollevate dal vento, in parte sono cadute sul sottostante parcheggio, in parte sono state sbattute dalle raffiche contro le finestre rompendo alcuni vetri del reparto di Pediatria. Degli alberi presenti nel parco uno e' stato sradicato, cadendo verso la vicina strada e danneggiando alcuni autoveicoli. Molti rami sono stati spezzati ma non risultano danni a persone.