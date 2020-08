Maltempo, piogge e temporali al Nord: allerta gialla in 4 regioni



Un promontorio posizionato sul Mediterraneo centrale, indebolito dalla presenza di un minimo in quota sui settori occidentali europei, lascerà spazio, nel corso delle prossime ore, al transito sull'Italia di aria in quota relativamente più fresca. Questo elevato contrasto termico, con conseguente spiccata instabilità atmosferica, sarà la causa della formazione di temporali sparsi su gran parte delle regioni settentrionali.Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L'avviso in questione prevede dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte, Lombardia, Veneto e sulla Provincia Autonoma di Trento.



I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per domani, giovedì 13 agosto, allerta gialla sulla Lombardia e su parte di Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (http://www.protezionecivile.gov.it).