Maltempo: Seveso esonda e poi rientra, ancora disagi in Lombardia

Altra nottata di lavoro per i Vigili del fuoco di Milano a causa delle forti piogge che hanno provocato l'esondazione di due fiumi, il Seveso e il Lura. Il Lura e' uscito dagli argini intorno alle 3 e mezza a Lainate, mentre il Seveso e' uscito alle 23.30 circa, in modo contenuto, in via Valfurva, zona Niguarda. Fortunatamente non si registrano feriti o danni di rilievo.

E' stato chiuso per l'esondazione del lago la strada statale 639 "De Laghi di Pusiano e di Garlate" in provincia di Lecco. A comunicarlo e' l'Anas. Il tratto, chiuso ieri sera in entrambe le direzioni, dal km 13,9 al km 14, e' nel comune di Suello, in provincia di Lecco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione della viabilita' e per il ripristino della normale circolazione nel piu' breve tempo possibile.

Allerta anche a Dervio (Lecco). "Siamo in costante contatto con Prefettura e diga. La situazione va verso un progressivo e lento miglioramento. Rimane l'allerta ma potrebbe rientrare in tempi ragionevoli". E' quanto riporta, sulla propria pagina Facebook, il comune di Dervio a proposito del rischio esondazione della diga di Pagnona. "Non c'e' al momento un rischio immediato perche' il livello e' sceso e l'ondata di piena sta transitando. Vi aggiorneremo tempestivamente sul mutare delle condizioni in base alla situazione a monte", prosegue ancora l'ente.

E sono state decine gli interventi effettuati ieri sera dai Vigili del Fuoco in provincia di Lecco a causa del maltempo. Gli interventi, che vanno dal prosciugamento al taglio di piante pericolanti, hanno interessano principalmente l'Alto lago di Como e i comuni della Brianza. I Vigli del fuoco segnalano soprattutto l'ingrossamento del Pioverna e del torrente Varrone, l'ingrossamento di quest'ultimo aveva portato, per precauzione, all'evacuazione del campeggio nel comune di Dervio.

Maltempo: Regione, allarme rientrato su Lecchese e Lombardia

La situazione e' sotto controllo a Dervio, il comune del Lecchese dove ieri sera erano state evacuate 120 persone da un campeggio a causa delle forti piogge che avevano ingrossato il torrente Varrone che affluisce nella diga di Pagnona. Con il passare del tempo, pero', il maltempo si e' spostato e gli evacuati sono potuti rientrare dopo poche ore. Anche la situazione nel resto della Lombardia non desta particolari preoccupazioni. A confermarlo e' l'assessore lombardo al Territorio e alla protezione civile, Pietro Foroni, contattato telefonicamente dall'AGI: "La situazione a Dervio e' sotto controllo. Nella notte sono diminuite le precipitazioni e nella notte le persone sono tutte rientrate. Erano stati evacuati per mera precauzione. Non c'e' una situazione di emergenza, e' tutto rientrato. Chiaramente c'e' una situazione monitoraggio. A livello lombardo la situazione sta rientrando, il maltempo si e' spostato".