Maltempo, temporali in arrivo a Milano: allerta gialla dalle 14 di domani

A partire dalle ore 14 di domani, mercoledì 4 settembre, la città di Milano sarà interessata da una situazione di allerta meteo gialla per temporali, secondo quanto comunicato dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia. Questo livello di allerta, indicante un rischio ordinario, richiede una particolare attenzione da parte dei cittadini. Per garantire una risposta tempestiva ed efficace, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivato, pronto a coordinare eventuali interventi e gestire possibili emergenze.

Consigli per i cittadini: come affrontare il maltempo

In previsione dei temporali, il Comune di Milano ha emesso una serie di raccomandazioni per la sicurezza della popolazione. Si invita a evitare di sostare in aree particolarmente vulnerabili, come sottopassi, zone a rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro, sotto o vicino ad alberi, impalcature di cantieri, dehors e tende. Particolare attenzione è richiesta durante eventi all'aperto, dove i fenomeni meteorologici possono rappresentare un pericolo. Seguire queste indicazioni è essenziale per prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti.