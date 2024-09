Maltempo senza tregua: treno evacuato per frana sulla linea Lecco-Milano ed esondazioni in Brianza

Maltempo senza tregua: treno evacuato sulla linea Lecco-Milano a causa di una frana

Una frana ha bloccato un treno in viaggio da Lecco verso Milano Porta Garibaldi, costringendo all'evacuazione dei passeggeri questo lunedì mattina, intorno alle 8. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti per mettere in sicurezza la zona e garantire il trasferimento rapido e sicuro delle persone a bordo. Il maltempo persistente, che ha causato smottamenti, ha portato a una serie di interventi di emergenza lungo tutta la tratta ferroviaria, creando disagi significativi.

Allagamenti, esondazioni e danni in Brianza e nel Lecchese

La Lombardia è stata colpita da forti piogge e raffiche di vento che hanno causato numerosi danni, in particolare nelle province di Lecco e Monza-Brianza. Nella notte, i vigili del fuoco sono stati impegnati in operazioni continue per affrontare allagamenti, alberi abbattuti e sottopassi impraticabili. A Monza, il fiume Lambro è esondato all'altezza del Ponte delle Grazie Vecchie, causando la chiusura dell'ingresso al Parco. Anche il torrente Provada è straripato a Triuggio, obbligando tre famiglie all'evacuazione per ragioni di sicurezza.