Maltrattamenti in asilo nido nel Milanese, 3 arresti

Vanzago, bambini maltrattati e chiusi al buio: arrestate 3 maestre

La titolare di un asilo nido privato di Vanzago e due sue collaboratrici sono state arrestate, su ordine del gip di Milano, dai carabinieri del nucleo investigativo di via della Moscova con le accuse di maltrattamenti aggravati nei confronti di 35 bambini, di eta' compresa tra 6 mesi e 3 anni. Le indagini, coordinati dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Maria Cardellicchio, sono partite dalle dichiarazioni rese, nel mese di settembre 2023, da due ex educatrici dell'asilo nido, le quali avevano segnalato episodi di Maltrattamenti verso alcuni bambini. Gia' nel gennaio del 2023, la titolare ed altre cinque educatrici erano state sottoposte alla misura cautelare dell'obbligo di firma, accompagnata dal divieto di esercizio della professione per 12 mesi per altri episodi di violenze fisiche e verbali. Tuttavia, la proprietaria - da quanto appreso - non avrebbe rispetto l'interdittiva e avrebbe continuato a lavorare e commesso nuovi soprusi sui piccoli insieme ad altre due educatrici, diverse da quelle precedentemente indagate. Insulti, strattonamenti, tirate di orecchi, mancati cambi di pannolini, e periodi di isolamento al buio nel bagno. Sarebbero questi alcuni Maltrattamenti subiti dai 35 bambini dell'asilo di Vanzago da parte della titolare e di due educatrici.

"Il comportamento vessatorio" ai danni dei bambini "non si e' fermato nemmeno a seguito del controllo delle forze dell'ordine: da cio', si evince una spiccata pericolosita' sociale in capo alle odierne indagate. Le stesse, invero, hanno agito senza manifestare alcun tipo di scrupolo in merito alle condotte vessatorie ai danni dei minori, alcuni dei quali addirittura di eta' inferiore al primo anno di vita". Lo ha sottolineato il gip di Milano Giulio Fanales nell'ordinanza agli arresti domiciliari per la titolare dell'asilo e due educatrici.