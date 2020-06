Maltrattamenti in famiglia: Felice Maniero condannato a 4 anni

L'ex capo della mala del Brenta Felice Maniero oggi e' stato condannato a 4 anni di carcere dal tribunale di Brescia. L'accusa per Maniero era di maltrattamenti sulla compagna Marta Bisello. L'ex boss era stato arrestato lo scorso 18 ottobre a Brescia. Nel processo con rito abbreviato, l'accusa aveva chiesto una pena di 6 anni e 8 mesi, ma "sono stati derubricati alcuni reati, che non hanno fatto scattare il codice rosso, entrato in vigore successivamente rispetto agli episodi contestati", spiega il difensore, l'avvocato Luca Broli, soddisfatto solo in parte dalla sentenza. L'ex boss della mala del Brenta ha rifiutato di collegarsi dal carcere di Voghera "per motivi di salute". Per il legale "alcuni sue iniziative in udienza e la decisione discutibile di non collegarsi oggi forse non hanno aiutato".