Maltrattamenti in un asilo nido nel Milanese, sei a processo



Sono stati mandati a processo la ex direttrice e titolare dell'asilo nido di Vanzago, in provincia di Milano, e le 5 ex educatrici accusate di maltrattamenti aggravati nei confronti dei piccoli allievi, non più grandi di tre anni, i quali dal marzo al giugno del 2022 sarebbero stati presi di mira con insulti e violenze fisiche e psichiche. Lo ha deciso nel pomeriggio il gup Daniela Cardamone che ha anche ammesso come parti civili i genitori di 22 bimbi. Il dibattimento prenderà il via davanti alla quinta penale dei Tribunale il prossimo 14 maggio. Le 6 imputate a gennaio dell'anno scorso furono raggiunte dalla misura interdittiva della sospensione per un anno dalla professione.