"Mamma, mi servono 25mila euro per vaccinarmi": anziana truffata

Una donna di 78 anni è stata truffata ieri a Milano e depredata da una malintenzionata che l'ha agganciata al telefono spacciandosi per la figlia e chiedendole 25mila euro per vaccinarsi dal Covid. L'anziana, evidentemente confusa, ha raccolto tutto cio' cheaveva in casa, contanti e gioielli, ha fatto una busta ed e' scesa in strada a consegnarla alla donna che si e' subito dileguata. Solo una volta rientrata a casa, nel suo appartamento di via Appennini, l'anziana ha capito di essere stata raggirata e ha avvertito la polizia.