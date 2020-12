Mammì (M5S): "15 milioni per accesso a prestazioni fecondazione assistita"

“Con un emendamento a mia prima firma, approvato alla legge di Bilancio, vogliamo contrastare il calo del tasso di natalità verificatosi in Italia negli ultimi anni, prevedendo misure in grado di facilitare l’accessibilità alle coppie con problemi di fertilità o sterilità. Un traguardo importante, grazie anche al lavoro svolto dalla relatrice del MoVimento 5 Stelle, Marialuisa Faro”. Lo dichiara la deputata del MoVimento 5 Stelle e componente della commissione Affari Sociali della Camera, Stefania Mammì. “Per questo vengono destinati quindici milioni di euro in tre anni. Un contributo per le coppie che, accedendo al bonus, potranno usufruire di somme da utilizzare per l’accesso alle prestazioni per la procreazione medicalmente assistita.