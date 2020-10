Mammì: "Fibromialgia, passi avanti grazie al M5S"

Nel 2018 l'onorevole Stefania Mammì, M5S, ha presentato alla Camera dei Deputati una proposta di Legge dal titolo: " Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante". "Ho appreso che oggi durante il Consiglio regionale della Lombardia è stata approvata la richiesta del consigliere Luigi Piccirillo (M5S) di inserimento della fibromialgia nei livelli essenziali di assistenza. Ringrazio il consigliere pentastellato perché la sua proposta ha l'obiettivo di 'sostenere migliaia di persone affette da una patologia grave, difficile da riconoscere, e che crea problemi concreti nella sia a livello lavorativo, che familiare, psicologico e sociale' . Mi auguro che il lavoro del consigliere Piccirillo nell'aver orientato la Lombardia a inserire la malattia nei LEA possa essere utile anche a rendere più semplice l'individuazione della patologia e generi una serie di studi specifici in modo da venir incontro alle esigenze di chi soffre. A questo punto spero che anche la calendarizzazione della mia proposta di legge avvenga al più presto", conclude l'On. Mammì.