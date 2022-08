Mantova, bambino di due anni vaga da solo in mezzo alla strada

Un bambino di soli due anni che camminava completamente solo in mezzo alla strada, sotto il sole di mezzogiorno con le lacrime agli occhi e spaventato. E' la scena apparsa davanti ad una automobilista nella periferia di Mantova a fine luglio. Come riferisce Leggo, la donna si è fermata ed ha preso in braccio il piccolo chiamando Polizia locale e 118. Sono poi giunti anche i due genitori, di nazionalità indiana. Che ora sono stati denunciati per abbandono di minore e segnalati ai servizi sociali.

Mantova, la spiegazione dei genitori: "Stavamo cacciando una biscia"

Questa la loro spiegazione: «Stavamo cacciando una biscia che si era introdotta in casa e non ci siamo accorti che il piccolo era uscito».