Mantova, fiamme in un condominio: un morto e sedici intossicati

Un uomo e' morto e 16 persone sono rimaste intossicate in un incendio divampato la notte scorsa in un condominio a Mantova, nel quartiere Cittadella. La vittima, riferisce Ansa, è un uomo che abitava in uno dei 13 appartamenti dello stabile di 4 piani. Tutte evacuate le famiglie presente, nel complesso 32 persone. Le fiamme sono partite da uno degli appartamenti per ragioni ancora ignote coinvolgendo poi l'intero palazzo. La vittima è un cittadino senegalese di 33 anni.