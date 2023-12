Mantova: fugge all'alt dei carabinieri, arrestato con 400g di droga

Ignora l'alt dei carabinieri e scappa in auto. Poi prosegue la fuga a piedi per il centro di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Un 25enne residente nell'Alto Mantovano già noto alle forze dell'ordine, ha tentato di disfarsi di uno zainetto durante la fuga. All'interno i carabinieri hanno rinvenuto 400 grammi di marijuana e dieci di hashish, suddivisi in cellophane trasparenti.

L'arresto durante il servizio straordinario di controllo

L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. L'arresto è avvenuto durante un servizio straordinario di controllo del territorio per prevenire i reati predatori, effettuato dai carabinieri della compagnia di Castiglione delle Stiviere, supportati dall'elicottero del 2° nucleo di Orio al Serio (Bg). Nel corso del servizio - fa sapere una nota dei carabinieri - sono state identificate 140 persone e controllati 100 mezzi in transito.