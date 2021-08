Mantova: scontro fra camion e auto, muore ragazzo di 21 anni

Scontro mortale, intorno alle 3.40 della notte scorsa, sulla strada statale 482 nota come l'Ostigliese in provincia di Mantova. Un ragazzo di 21 anni, alla guida di un'auto, è deceduto nell'incidente contro un camion. Per estrarlo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco, ma per lui non c'era più nulla da fare. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Per il 64enne conducente del mezzo pesante, invece, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale.