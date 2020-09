Elezioni, Lecco va al ballottaggio. A Mantova vince Palazzi (centrosinistra)

Lecco va al ballottaggio, centrodestra con Ciresa si ferma al 48,7%

A Lecco, uno dei due capoluoghi di provincia della Lombardia al voto insieme a Mantova, il centrodestra guidato dal candidato sindaco Peppino Ciresa, coalizione all'opposizione nella consigliatura uscente, è arrivato al 48,7%, contro il 41,6% del centrosinistra di Mauro Gattinoni. Si va dunque al ballottaggio in programma il 4 e 5 ottobre. La lista Appello per Lecco di Corrado Valsecchi è al 5,9% e il Movimento 5 Stelle con Silvio Fumagalli al 3,6%.



Risultato netto a Mantova: i mantovani, infatti, confermano al primo turno Mattia Palazzi (centrosinistra) come sindaco. Quando restano da scrutinare 14 sezioni, il vantaggio di Palazzi al 70,9% e' incolmabile. Siamo competitivi e vincenti, come dimostrano le belle vittorie di Mantova, Bollate, Segrate e Somma Lombardo o i ballottaggi a Lecco, Corsico, Legnano, Saronno e Viadana. "Abbiamo davanti due settimane per riportare al voto tutti quelli che ci hanno votato e per convincere gli indecisi. Vogliamo fare appello a tutti quelli che vogliono fermare il sovranismo. Per questo lavoreremo con tutti quelli che vorranno dare una mano al nostro progetto politico, a sostegno dei nostri candidati. Siamo fiduciosi di un buon risultato", dichiara il Segretario del PD Lombardo Vinicio Peluffo, commentando i primi esiti delle elezioni amministrative. "Il nostro orizzonte rimane quello di costruire un centrosinistra largo, inclusivo, aperto al civismo e ai cittadini. Un Partito Democratico come perno di una coalizione, con un progetto di governo credibile che ha come obiettivo il cambiamento in Regione Lombardia" aggiunge Gigi Ponti, Consigliere regionale e Rersponsabile Enti Locali del PD Lombardo.