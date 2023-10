Maran all'Anaci Day: "Fondi del Pnrr per la svolta ambientale degli edifici"

Agli East End Studios di via Mecenate a Milano la 14esima edizione dell'Anaci Day, alla presenza di oltre 1200 amministratori di condominio. A margine dell'iniziativa ha parlato l'assessore alla Casa del Comune Pierfrancesco Maran: “In Comune stiamo lavorando con i fondi del Pnrr e stiamo procedendo su tutti gli appalti e i lavori finanziati. Oggi abbiamo l'aggiudicazione di tre importanti opere legate ai caseggiati popolari in zona 4, zona 9 e zona 7”. “Passaggi importanti – ha proseguito Maran- perché ci aiutano a presidiare lo svolgimento avendo nel 2026 una data di scadenza perentoria, è quello di cui discutiamo oggi all'Anaciday, cioè la svolta dal punto di vista ambientale ed economico che i palazzi, popolari e privati, stanno vivendo. Questa importante iniziativa di ANACI sottolinea quanto sia cruciale il lavoro degli amministratori per l‘efficientamento energetico dei condomini”.

Maione (Regione Lombardia): "Smart building, al lavoro su una nuova legge sul clima"

"Stiamo lavorando a una nuova legge regionale sul clima, in cui il tema delle smart building, della smart city e degli edifici intelligenti farà parte delle strategie per ridurre maggiormente emissioni e gas climalteranti nell'atmosfera". Lo ha dichiarato l'assessore all'Ambiente e al Clima di regione Lombardia Giorgio Maione a margine della 14esima edizione di Anaci Day. "Stiamo dialogando con il mondo degli amministratori di condominio e non è un caso che Anaci quest'anno sia entrata nei tavoli sull'economia circolare della regione dove scriviamo norme, regolamenti e le future leggi- ha proseguito Maione-. Non è indifferente avere un'interlocuzione con il mondo degli amministratori di condominio perché il tema dell'efficientamento energetico è strategico nelle politiche di regione Lombardia anche in vista degli obiettivi ambientali da qui al 2030. Sull'efficientamento dei palazzi in Lombardia la situazione è migliore rispetto a Milano, anche se gli interventi sono stati numerosi. Pensate al bando fatto l'anno scorso da 12 milioni di euro per gli interventi per le caldaie, bando che rinnoveremo. Il lavoro è sicuramente importante da fare ma temi come questi non possono che partire da proposte e idee di chi i condomini li vive e li amministra tutti i giorni".