Maran batte Misiani (se fosse candidato). Ecco il sondaggio di Winpoll

Maran batte Migliani (se fosse candidato). Ecco il sondaggio di Winpoll

Se fosse stato candidato nel collegio di Milano, l’assessore alla Casa del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, avrebbe ricevuto più voti del candidato Antonio Misiani. E’ quanto emerge da un sondaggio elaborato da Winpoll per Scenari Politici.

Maran in leggero vantaggio su Misiani

Agli intervistati, contattati tra il 17 e il 18 agosto, è stato chiesto se chi avrebbero votato se Antonio Misiani fosse candidato come senatore a capo di una coalizione di centrosinistra: il 42,1 % ha risposto in favore del centrodestra contro il 39,5 % del fronte avversario. Leggermente diverso lo scenario se il candidato fosse Pierfrancesco Maran: 42,4% per il centrosinistra, 40% per il centrodestra. Come sappiamo, però, il Pd ha escluso Maran, il più votato alle scorse amministrative, nonostante il pressing dei consiglieri comunali e gli assessori dem di Milano.

Partiti: Pd al 33,9%, Fratelli d’Italia al 21,8%,

In entrambi i casi, Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi otterrebbero il 7,8% nella prima proiezione, e il 7,5 nella seconda. Guardando alle intenzioni di voto, il Partito Democratico è al 33,9%, Fratelli d’Italia al 21,8, Lega all’11,1, Forza Italia al 7.8. Percentuali del 7,7 per Azione e 7,0 per i Cinque Stelle. Misero 3,9 per Alleanza Verdi e Sinistra.