Maran: "Milano città basata sul turismo? Idea che mi fa rabbrividire"

"Adesso il turismo è una leva importante del nostro paese, ma a chi dice che deve essere la prima economia del paese in un sistema complesso come il nostro, consiglio di non occuparsi di cosa pubblica. A me fa rabbrividire l'idea che Milano debba diventare una città che si basa sul turismo. Il turismo è una leva, ma se esagera rischia di mangiare altri pezzi di economia. Il sistema ospedaliero e il sistema universitario, sono e devono continuare a essere più importanti del turismo". Così l'assessore milanese Pierfrancesco Maran intervendo a Italia Direzione Nord.