Marcella Caradonna entra nel board di Integrae Sim

Marcella Caradonna, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Milano, entra come consigliere indipendente nel cda di Integrae Sim. Queste le sue dichiarazioni: “Ho accettato volentieri la proposta di Integrae SIM, perché credo che sia soprattutto in momenti difficili come questo che le nostre imprese abbiano estremo bisogno di finanziare il rilancio e la crescita attraverso operazioni di finanza straordinaria, ha dichiarato il Presidente Caradonna. Sono stata chiamata per dare il mio contributo in qualità di professionista con una lunga esperienza sul territorio e una profonda conoscenza delle PMI, che rappresentano il cuore di questo progetto. Oggi il mercato finanziario offre un ventaglio incredibile di opportunità alternative al debito bancario. Ritengo che sia compito dei Commercialisti, da sempre primi consiglieri degli imprenditori, saper proporre ai propri clienti soluzioni volte a uno sviluppo finanziariamente sostenibile.

In particolare, ha proseguito, raccogliere capitale attraverso una quotazione su AIM è una possibilità ancora poco conosciuta dagli imprenditori, e a volte anche dagli stessi commercialisti. L’AIM è un mercato che finanzia progetti di crescita con un percorso semplificato rispetto al mercato principale, studiato su misura per le PMI e accessibile anche a società di dimensioni contenute ma con ambizioni di crescita. Il mondo dei Commercialisti e quello della finanza devono parlarsi e collaborare sempre più se vogliamo aiutare le imprese a crescere. Da anni mi batto affinché ai Commercialisti venga riconosciuto il ruolo che svolgono nell’offrire supporto strategico alle imprese, che verrebbe ulteriormente valorizzato attraverso la collaborazione con gli operatori delle IPO e dell’M&A. Mi piacerebbe che il mio fosse un segnale ai colleghi, per i quali sono sempre a disposizione, affinché inizino un dialogo costruttivo con il mondo della finanza a tutto vantaggio delle imprese”, ha concluso il Presidente.

La nomina della Caradonna arriva a pochi giorni dal closing dell’operazione di acquisto del 100% di Integrae SIM da parte di Arkios Italy e Banca Valsabbina, che lo scorso ottobre aveva rappresentato il primo passo verso la creazione della prima Investment Bank focalizzata sul segmento Mid-Market, in grado di offrire alle piccole e medie imprese italiane una piattaforma completa di servizi nell’ambito della finanza straordinaria, sia M&A che Equity Capital Market e Debt Capital Market.

Il Consiglio di Amministrazione di Integrae SIM è composto da Marco Bonetti (Presidente), Paolo Cirani (Amministratore Delegato), Simone Sinai, Paolo Gesa, Alberto Della Ricca e Marcella Caradonna.