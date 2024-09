Mario Mantovani (FDIECR): l’Europa avanza nella tutela della proprietà intellettuale e delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali

"La Commissione Giuridica del Parlamento Europeo ha audìto i candidati al ruolo di Vice direttore esecutivo e al ruolo di Presidente delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), organo che dal 1° dicembre 2025 riceverà le richieste di registrazione e di tutela dei nostri importanti distretti artigianali e industriali, quali le nostre ceramiche, la vetreria, il tessile, la gioielleria, nonché l’arredo e tutte quelle manifatture di cui l’Italia è ricca - ha dichiarato l'onorevole FDI Mario Mantovani - Finalmente potranno ricevere tutela a livello europeo e internazionale contro le contraffazioni e le falsificazioni".

Una nuova sfida per l'Europa

"Quale Vice Presidente della Commissione parlamentare competente per merito insieme a tutta la delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, mi assicurerò che l’Ufficio Europeo per la proprietà intellettuale sia pronto a raccogliere questa nuova sfida e a operare con competenza, professionalità e determinazione nella tutela delle nostre produzioni manifatturiere, nella semplificazione delle procedure attivabili in caso di violazione e nella riduzione dei costi e dei tempi delle stesse. Con la politica e le persone giuste l’Europa può cambiare. Viva i nostri distretti produttivi!", ha concluso Mantovani