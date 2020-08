Marketing territoriale, ancora aperto il bando "Ciak in Lombardia"



C'è tempo fino a martedì 8 settembre per partecipare al bando 'Ciak in Lombardia'. L'iniziativa, una sorta di 'concorso' per giovani creativi promosso dall'assessorato regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, mira a trasformare la regione in uno scenografico set per immagini. Saranno selezionati i migliori progetti audiovisivi che valorizzano l'immagine dei territori e delle bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche della Lombardia. I filmati migliori, della durata massima di 30 secondi, diventeranno quindi veri e propri strumenti di comunicazione e marketing territoriale di Regione Lombardia. Previsto un finanziamento regionale di 16.000 euro. Ai primi tre classificati sarà attribuito un riconoscimento economico: al primo andranno 5.000 euro, al secondo 4.000 e, al terzo, 3.000. Sono inoltre previsti due 'premi' speciali, ciascuno da 2.000 euro: 'Lombardia Out of Season', riservato al video che meglio promuove luoghi, destinazioni ed esperienze da vivere e visitare fuori stagione; 'Montagna in Libertà', destinato al video che meglio promuove la montagna come destinazione ideale in grado di assicurare libertà di movimento in sicurezza. Può partecipare chiunque tra i 18 e i 35 anni. Le persone interessate possono presentare una sola domanda e inviare un solo video. La domanda di partecipazione va compilata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online all'indirizzo www.bandi.servizirl.it sino alle ore 12 del 8 settembre 2020. I candidati devono essere in possesso di credenziali SPID o CNS. I video devono avere una durata non superiore a 30 secondi e una dimensione che non superi i 75 MB, girati almeno in HD o in full HD, inquadratura orizzontale 16:9. I progetti presentati dovranno essere realizzati con materiale originale e inedito. Per tutte le informazioni sul provvedimento è possibile consultare il link: https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/sport-turismo/attivita-turistiche/ciak-inlombardia-lombardia-riparte-RLP12020011842.