Maroni dimesso dal Besta dopo il malore e l'intervento: "Sono tornato"

Maroni dimesso dal Besta dopo il malore e l'intervento chirurgico

Roberto Maroni è stato dimesso martedì dall'Istituto neurologico Besta di Milano. L'ex governatore della Lombardia, ed ex ministro dell'Interno, 65 anni, è stato sottoposto, venerdì scorso, a un intervento chirurgico dopo che aveva avuto un malore, lunedi' 4 gennaio, a casa sua a Lozza (Varese). In un primo tempo era stato ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese da cui e' stato poi trasferito nel nosocomio milanese. Dopo l'operazione l'ospedale aveva parlato di condizioni "soddisfacenti" e di paziente "sveglio e cosciente".

Maroni: "Finalmente sono tornato"

"Finalmente sono tornato. Ringrazio i professori Paolo Ferroli e Francesco Acerbi del Besta, che si è rivelata davvero una eccellenza straordinaria. Mai mula' (Mai mollare, ndr)". Lo ha scritto l'ex governatore della Lombardia ed ex ministro, Roberto Maroni, in un messaggio inviato in questi minuti a tanti militanti leghisti e conoscenti. Maroni, dimesso ieri dall'Irccs Istituto neurologico 'Carlo Besta' dopo l'intervento alla testa, secondo quanto si apprende, si è concesso oggi una passeggiata all'aria aperta a Lozza, in provincia Varese, dove abita