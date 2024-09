Marta Fascina compra una casa a Segrate dai figli di Berlusconi (ma non ci andrà a vivere)

Con la presentazione di sei assegni circolari per una cifra complessiva di 1,2 milioni di euro, Marta Fascina ha completato l'acquisto di una casa con garage a Milano 2 (Segrate), in uno dei palazzi che fu di proprietà di Silvio Berlusconi. La parte venditrice era l'Immobiliare Idra, di proprietà della Fininvest Real Estate & Services. Ovvero dei cinque figli di Berlusconi. L'affare, racconta il Corriere, si è concluso a fine luglio ad Arcore davanti al notaio Arrigo Roveda.

L'appartamento comprato da Marta Fascina a Segrate

L'appartamento si trova in una palazzina di dieci piani e conta 250 metri quadrati distribuiti tra ingresso, soggiorno-pranzo, cucina, quattro camere, uno studio, quattro bagni, terrazzo, due balconi più box di 45 mq e cantina. Marta Fascina non ci andrà tuttavia a vivere: l'immobile è infatti a quanto si apprende destinato al fratello, che lavora in Mediaset.

L'eredità di Berlusconi: cento milioni per Marta Fascina

Marta Fascina è beneficiaria di 100 milioni di euro, come contenuto nelle ultime volontà di Silvio Berlusconi. Ma ad oggi ha incassato solo il 25% della somma. Il resto le sarà liquidato gradualmente. Marta Fascina continua ad oggi ad avere come residenza ufficiale Villa San Martino ad Arcore. Mentre Villa Certosa a Porto Rotondo è come noto in vendita.