Marta Fascina in visita al Beccaria: "Molti minori stranieri non sono disposti a integrarsi"

Carcere minorile Beccaria di Milano, nella giornata di ieri la visita della deputata di Forza Italia Marta Fascina. Questa la sua nota: "La criticità più evidente è rappresentata dalla straordinaria presenza di detenuti stranieri, in maggioranza minori non accompagnati, che non sono disponibili ad una concreta integrazione", ma sono anzi "riluttanti allo svolgimento di attività formative e non si lasciano spaventare dai trattamenti sanzionatori".

Fascina: "Beccaria, serve aumentare il personale a supporto"

Una situazione delicata, fa notare Fascina, per la quale si rende necessario "aumentare il personale di mediazione linguistico/culturale, quello sanitario di supporto psicologico e psichiatrico e prevedere una figura spirituale per i tanti detenuti di religione islamica". "Accanto alle numerose criticità - conclude -, ho però apprezzato la vastità di attività formative, culturali e sociali svolte dai giovani detenuti e che li proietta in una dimensione di riscatto. Il carcere, specie quello minorile, deve essere luogo di rinascita e di speranza, mai di violenza. E noi, come istituzioni, dobbiamo fare il massimo perché siano poste le condizioni affinché l'esecuzione della pena segni per questi ragazzi un nuovo e brillante inizio".