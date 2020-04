Mascherine a 0,50 euro, i farmacisti: "Chiedetele a Conte, non a noi"

Mascherine in vendita a 0,50 euro l'una senza Iva: questo uno degli impegni annunciati dal premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di ieri relativa alla fase 2 dell'emergenza Coronavirus, L'annuncio del prezzo calmierato ha tuttavia preso in contropiede i farmacisti, che attendono ora indicazioni nazionali chiare. Allo stato attuale, infatti il costo al quale i farmacisti acquistano le mascherine è superiore a 50 centesimi e le venderebbero dunque andando addirittura in perdita.

E già oggi, ad esempio, a Milano alcuni farmacisti hanno pure dovuto gestire il malcontento di quei clienti che pretendevano da subito di poter acquistare a quel prezzo le mascherine. Uno dei nodi che dovrà presto essere risolto. E che non è sfuggito, tra gli altri, all'europarlamentare della Lega Vincenzo Sofo, che ha commentato: "Il Premier chiarisca subito agli italiani da quando e dove si possono recuperare le mascherine a 0,50 euro perché al momento le sue dichiarazioni improvvise hanno avuto come unico risultato concreto di aggiungere caos al caos, rendendo ancor più complicato il lavoro a chi, come i farmacisti, si trova già a lavorare in condizioni difficili".