Mascherine a 61 cent? A Milano introvabili. La rabbia dei farmacisti. VIDEO

Mascherine a 61 cent? A Milano introvabili. La rabbia dei farmacisti

I farmacisti milanesi preoccupati per le mascherine, il cui numero non sarebbe sufficiente per le richieste della cittadinanza. In particolare, le mascherine da 61 centesimi promesse dal commissario straordinario Domenico Arcuri paiono introvabili. Superato l'intoppo delle certificazioni, a regime avrebbe dovuto giungere ben 10 milioni di mascherine a settimana. Ma i numeri reali appaiono ben diversi e le poche mascherine che arrivano vanno letteralmente a ruba. Inutili i solleciti dei farmacisti ai grossisti, sprovvisti anche loro