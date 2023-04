Mascolo, ad di MM spa, nominato nel cda di Ape

L’Amministratore delegato di MM Spa, Francesco Mascolo, è stato nominato membro del Consiglio di Amministrazione di APE, l’Associazione Europea degli Operatori Idrici Pubblici. “È fondamentale salvaguardare questa risorsa fondamentale per la vita – ha dichiarato Mascolo – e, attraverso APE, possiamo lavorare efficacemente a livello europeo per valorizzare la gestione pubblica dell’acqua. Il contributo di MM SpA all’associazione sarà orientato alla promozione di una gestione socialmente responsabile e sostenibile delle risorse idriche per vincere la sfida del cambiamento climatico e per implementare l’economia circolare connessa all’acqua”.

Le priorità di Ape nella gestione dell'acqua

APE, di cui MM fa parte dal 2010, riunisce le organizzazioni nazionali e regionali che lavorano per promuovere la gestione dell’acqua pubblica a livello europeo e internazionale. Ne fanno parte 66 operatori idrici pubblici e dei servizi igienico sanitari, con un fatturato aggregato di 9 miliardi di euro, che servono quotidianamente 80 milioni di cittadini.

L’associazione lavora su cinque priorità: diritto all'acqua e finanziamento sostenibile, servizi idrici trasparenti e responsabili, sicurezza e qualità dell'acqua, gestione efficiente per la sostenibilità ambientale e lo sviluppo locale e gestione pubblica dei servizi idrici.