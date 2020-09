Massari subito a processo: niente udienza preliminare

Niente udienza preliminare e immediatamente a processo: Paolo Massari, giornalista di Mediaset (sospeso in via cautelare dall'azienda) ed ex assessore nella giunta comunale milanese quando il sindaco era Letizia Moratti, si presenterà davanti ai giudici il prossimo 10 novembre. E' in carcere dal 13 giugno scorso con l'accusa di aver violentato un'imprenditrice di 56 anni, sua ex compagna di scuola. Secondo il gip Lidia Castellucci, gli elementi di colpevolezza raccolti a carico del giornalista sono così evidenti da permettere di "bypassare" il filtro rappresentato dall'udienza preliminare. L'avvocato di Massari, Luigi Isolabella, potrebbe però richiedere il rito abbreviato, che prevede un processo a porte chiuse, basato esclusivamente sugli atti di indagine, e lo sconto di un terzo della pena per l'imputato. L'eventuale istanza deve essere presentata entro il 15 settembre.