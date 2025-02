Massimo Giannone e l'Astrologia esperienziale. Un viaggio tra simbologia e consapevolezza

Massimo Giannone, noto astrologo, racconta il suo approccio all'astrologia e alla tarologia, spiegando come queste discipline possano diventare strumenti di crescita personale. Attraverso eventi innovativi Giannone offre esperienze uniche che uniscono simbolismo e vita quotidiana. L'intervista.

Massimo, come nasce il suo approccio all'astrologia e alla tarologia?

La mia passione per l'astrologia e la tarologia nasce da un bisogno profondo di comprendere meglio me stesso e gli altri. Sin da giovane, ho sentito che questi strumenti offrivano chiavi di lettura uniche per interpretare la realtà e i suoi cicli. Nel tempo, ho sviluppato un approccio che non si limita alla teoria, ma che diventa esperienza vissuta. Da qui nasce l'idea dell'Astrologia Esperienziale, che permette di connettersi con i simboli astrologici in un contesto concreto e condiviso.

Qual è l'obiettivo principale dell'Astrologia Esperienziale?

L’obiettivo non è prevedere il futuro, ma fornire strumenti per leggere il presente con maggiore consapevolezza. L'astrologia e la tarologia ci aiutano a riconoscere schemi ricorrenti, ad accogliere il cambiamento e a trovare nuove direzioni di crescita. Ogni evento che organizzo è pensato per rendere queste discipline accessibili e utili nella vita quotidiana.

Può parlarci degli eventi che ha creato?

Questi eventi nascono dall’idea che il cibo abbia una dimensione rituale e simbolica. Durante un'Astro Cena o un Astro Cocktail, ogni piatto e ingrediente viene scelto in armonia con le energie zodiacali dei partecipanti. La convivialità si unisce alla riflessione, creando un'esperienza che va oltre il semplice pasto: è un momento di ascolto di sé attraverso il legame tra il cibo e la propria energia personale.

Oltre a questi, ho ideato Astro Beauty, un progetto che nasce dalla convinzione che la bellezza non sia solo una questione estetica, ma il riflesso di un’armonia interiore. Con Astro Beauty propongo percorsi di benessere ispirati ai movimenti astrologici e ai ritmi naturali, aiutando le persone a riconnettersi con se stesse attraverso trattamenti mirati. Ogni segno zodiacale ha caratteristiche fisiche ed emotive specifiche, e lavorare su di esse può portare a un equilibrio profondo tra corpo, mente ed emozioni. Questi percorsi includono consigli di bellezza, trattamenti e rituali ispirati agli elementi zodiacali, affinché il prendersi cura di sé diventi un momento di armonizzazione profonda.

Infine, c’è Astro Compleanno. Ogni compleanno segna la chiusura di un ciclo e l’inizio di uno nuovo, e questo momento è fondamentale nella tradizione astrologica. Astro Compleanno è un'occasione per celebrare questa transizione con consapevolezza, attraverso l’analisi del tema natale e dei transiti astrologici. È un modo per guardare avanti con chiarezza e dare un senso profondo alla propria crescita personale. Durante questi eventi, non solo si analizzano i transiti astrali, ma si creano rituali e momenti di introspezione per aiutare la persona a entrare nel nuovo anno con intenzioni chiare e uno spirito rinnovato.

Secondo lei, quale ruolo possono avere oggi l’astrologia e la tarologia nella vita quotidiana?

Spesso si pensa a queste discipline come a strumenti predittivi, ma in realtà sono linguaggi simbolici che ci permettono di leggere la realtà con maggiore profondità. Il mio lavoro si basa sulla ricerca e sulla divulgazione, con l'obiettivo di riportare l'astrologia e la tarologia alla loro funzione originaria: quella di guidare le persone nella comprensione di sé e nella navigazione del cambiamento. Applicarle nella vita quotidiana significa imparare a riconoscere i momenti più propizi per intraprendere nuove sfide, affrontare le difficoltà con maggiore consapevolezza e utilizzare le energie cosmiche a proprio vantaggio.

Qual è il messaggio principale che vuole trasmettere con il suo lavoro?

Viviamo in un mondo frenetico, che spesso ci spinge alla superficialità. Fermarsi, osservare il cielo e i suoi movimenti può essere un atto di riscoperta di sé. Non cerchiamo risposte assolute, ma la capacità di porci nuove domande ed esplorare le possibilità che l’universo ci offre. Il mio invito è a lasciarsi guidare dai simboli, non per trovare certezze, ma per ampliare la propria consapevolezza e vivere con maggiore autenticità. Credo che sia fondamentale riscoprire il legame tra noi e il cosmo, per sviluppare un senso di appartenenza e di armonia con l’universo che ci circonda. L’astrologia e la tarologia non sono semplici strumenti di lettura del destino, ma potenti alleati per la nostra crescita personale e spirituale.