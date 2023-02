Matteo Salvini al Micam: "Punto di riferimento nel mondo"

Il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini si è recato al Micam di Milano, salone internazionale delle calzature. Questo ha circa mille brand in esposizione, di cui la metà stranieri. Alla fiera era presente anche il rieletto governatore della Lombardia Attilio Fontana e Carlo Bonomi.

Le parole di Matteo Salvini

Arrivando alla esposzione, il vicepremier ha fatto sapere che "il Micam è un punto di riferimento nel mondo e per la promozione del made in Italy, spero in numeri eccezionali. Il settore ha sofferto negli anni e ancora sta soffrendo per il falso Made in. Il fatto, comunque, che metà espositori siano stranieri vuol dire che Fiera Milano e Micam non hanno più rivali in Europa. E se qualcuno deve esporre deve venire a Milano". Salvini, inoltre, ha puntato il dito contro la Ue, aggiungendo che ritiene assurdo il fatto che "non ci possa essere la filiera riconosciuta perché secondo qualcuno in Europa si ledono i principi del libero mercato".

Le parole di Attilio Fontana e della presidente di Micam

Al Micam di Milano era presente anche Attilio Fontana, che ha presenziato alla 95esima edizione dell'evento. "credo che si debba sottolineare che noi siamo i migliori, perche' riusciamo a mettere insieme innovazione e creatività" - ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia. "Micam è l'appuntamento piu' atteso dagli operatori internazionali per concretizzare le occasioni di business - ha detto anche la presidente di Micam e Assocalzaturifici, Giovanna Colini - da sempre è la cartina di tornasole del mercato, palcoscenico privilegiato dove intercettare i trend che diventeranno le realta' del futuro. In una fase cruciale per sostenere la ripresa economica del settore e riportare la produttività ai livelli pre-pandemia, questa rassegna rappresenta una opportunita' straordinaria. Alla prossima edizione abbiamo rivolto massima attenzione all'innovazione nel retail ma anche quanto di piu' aggiornato c'e' sul fronte della sostenibilita'. L'aggiornamento tecnologico e la digitalizzazione sono fattori predominanti per il nostro comparto, fattori che potrebbero contribuire a rendere piu' appetibile le nostre aziende per le nuove generazioni".