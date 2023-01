Matteo Salvini: "Governiamo da 30 anni qui. Sanremo? Potrei cantare 2 canzoni"

Su Regione Lombardia e regionali, Matteo Salvini, in visita al mercato di Sesto San Giovanni con alcuni candidati del Carroccio in Lombardia,carica ancora il centrodestra. "Se governiamo in Lombardia da 30 anni qualche motivo ci sarà - ha detto il ministro dei trasporti - in questa Regione vengono a curarsi ogni anno 200mila persone da fuori. Il 12 e 13 febbraio - ha aggiunto - è dietro l'angolo. Ma a Rho o a Busto la gente non sa che si vota e la sinistra non ne parla perché sa che prenderà una mazzata che se la ricorderà per i prossimi 10 anni".

Il leader della Lega ha parlato anche di Sanremo, risponendo ad alcune domande. Dopo la polemica su Zelensky e la sua presenza, risponde sul Festival usando l'ironia. "Pensavo di autoinvitarmi a Sanremo per cantare due canzoni" ha detto il leader leghista e ministro dei trasporti. "Sono andato anche dalla Gruber - ha aggiunto Salvini - l'unico da cui non vado è Fazio".