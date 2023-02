Matteo Salvini: "Riqualificheremo la caserma Montello"

Il ministro dei trasporti Matteo Salvini, durante un sopralluogo alla Caserma Montello di Milano, ne annuncia l'impegno per riqualificarla. "Diventerà un punto di vita e sicurezza per tutto il quartiere e il nord Milano - ha detto - e ci saranno 1.163 alloggi per la polizia. Sì rivalorizzerà uno spazio enorme dove feci il militare nel '95, si risparmiano soldi e si danno a donne e uomini in divisa spazi belli, nuovi e si libera uno spazio in pieno centro per gli studenti della Cattolica. Penso che meglio di così i lavori non potrebbero andare, speriamo che il cronoprogramma sia rispettato e che entro la primavera del 2026 ci siano migliaia di uomini e donne in divisa”. Così il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini commentando il sopralluogo alla Caserma Montello di Milano.