Matteo Salvini su Area BC: "Sala classista, discrimina chi non ha Tesla"

Salvini: "Sala e i suoi amichetti il pomeriggio si trovano in San Babila a giocare a burraco con il monopattino elettrico"

Se uno ha una macchina comprata sei anni fa non è un delinquente. Se uno non ha i soldi per comprarsene una nuova deve comunque poter lavorare, altrimenti lavoreranno qui a MIilano solo Sala e i suoi amichetti che il pomeriggio si trovano in San Babila a giocare a burraco con il monopattino elettrico". Così il leader della Lega Matteo Salvini, durante un punto stampa di fronte alla facoltà di medicina dell'Università Statale di Milano, ha criticato i nuovi divieti di accesso ad Area C e B che scatteranno dal prossimo 1 ottobre.