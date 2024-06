Maturità: Ungaretti, Pirandello e guerra le tracce confermate

Sono circa 70mila gli studenti lombardi che oggi affronteranno l'esame di maturità e che dovranno cimentarsi con la prima prova, quella di italiano, 20mila solo nella città di Milano. Il presidente di regione ieri, Attilio Fontana, insieme all’assessora regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi hanno inviato alle ragazze e ai ragazzi messaggi quali ''Siate protagonisti del vostro futuro.”

Pirandello non appariva dal 2003

Pirandello, Ungaretti, il tema dei conflitti: tra le ipotesi girate in questi giorni per le tracce della prova italiano hanno trovato alcune conferme. Per quanto concerne Ungaretti, proposto come traccia per l’analisi di testo, il brano poetico proposto è "Pellegrinaggio", selezionato dal ministero. Luigi Pirandello è invece protagonista della seconda traccia di analisi del testo, con il brano "Quaderni di Serafino Gubbio operatore". I due autori figuravano tra le scommesse dei maturandi condivise con Skuola.net nelle scorse settimane: il drammaturgo siciliano è stato indicato da ben il 34% degli studenti, mentre il poeta alessandrino è stato ipotizzato da 1 su 4. Ungaretti, in particolare, è tra gli autori storicamente più gettonati tra le tracce scelte dal ministero; diversamente succede a Pirandello, che non veniva nominato all’esame di Stato dal 2003. Gli studenti, però, avevano ipotizzato anche la possibilità che il conflitto israelo-palestinese (21%) e la guerra in Ucraina (9%) avrebbero potuto influire sulla scelta del ministero. Lo stesso per il 120° anniversario dalla nascita di Oppenheimer. E in un certo senso ci hanno preso, visto che questi temi potrebbero aver condizionato la decisione di considerare una traccia sulla guerra fredda e sul pericolo atomico.