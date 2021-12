Mavellia (Confcommercio Lombardia): PNRR, accompagnare imprese verso ripresa

Mavellia (Confcommercio Lombardia): PNRR, accompagnare le imprese verso la ripresa

Milano – Spendere bene i soldi del PNRR, per rilanciare l’economia e superare la crisi economica che ha investito l’intero paese. Ma a soffrire di più è stata proprio la Lombardia. E’ per questo che Confcommercio Lombardia sta lanciando un questionario tra gli iscritti per sostenere la ripresa del 2022. Giovanna Mavellia, segretario generale di Confcommercio Lombardia spiega: “Il PNRR È un’occasione storica per il nostro mondo del terziario: dalla transizione ecologica, alla digitalizzazione alla rigenerazione urbana. Sono temi vitali per le città ma anche fondamentali per modernizzare le imprese e prepararle alle sfide dì una economia globale che è cambia alla velocità della luce specialmente con l’emergenza Covid. Ma le imprese sono preparate a cogliere le opportunità? Le conoscono? Vogliamo accompagnare le imprese in questo passaggio culturale e dì consapevolezza. Solo conoscendo meglio gli strumenti finanziari europei e le azioni della Regione Lombardia potremo far crescere le nostre imprese e renderle competitive con le economie globali. E poi non dimentichiamo il grande appuntamento dì Milano Cortina 2026, i fondi del PNRR e della Regione potranno davvero far tornare la Lombardia più attraente e più sostenibile, contribuendo agli obiettivi del paese”. I risultati dei quesiti a gennaio, giusto in tempio per rilanciare la ripresa. (imprese-lavoro.com)