Maxi incidente sulla Valassina, traffico in tilt verso Milano: 3 feriti

Maxi incidente sulla Valassina, traffico in tilt verso Milano

Un'auto e un mezzo pesante si sono scontrate lungo il tratto in direzione sud tra Verano Sud-Carate Brianza sulla Strada Statale 36. Tre persone sono rimaste ferite. Si tratta di una donna di 41 anni che ha riportato traumi alla testa, all'addome, al bacino e ad un arto inferiore, che è stata condotta in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza; un uomo di 40 anni ha riportato diversi traumi al volto e ad una gamba, è stato condotto in codice giallo.

Maxi incidente, tra i feriti anche una bambina

Ferita anche una bambina di 7 anni che ha riportato un trauma al volto ed è stata condotta nell'ospedale di Monza in codice giallo. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, automedica, 3 ambulanze, Vigili del fuoco e Polizia Stradale. Traffico in tilt in direzione di Milano.